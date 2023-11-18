Медведев верит, что способен выиграть турнир Большого шлема в следующем сезоне

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что верит в свою способность выиграть турнир Большого шлема в следующем сезоне.

«Перед Роттердамом я вообще не был уверен, что способен выигрывать хоть что-то. После финала в Австралии в 2022-м я долго плохо играл на Шлемах. Потом был в полуфинале Уимблдона, финал US Open.

Сегодня я доволен вторым сетом. Я верю в себя. Верю, что способен выиграть Большой шлем в следующем сезоне», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Ранее Медведев назвал причину поражения от Синнера в полуфинале Итогового турнира ATP.