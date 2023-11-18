Агент Николсона заявил, что возвращение нападающего в «Спартак» зимой невозможно
- РИА Новости
«Аренда рассчитана на один год. Никакой другой вариант, кроме возвращения по её окончании, невозможен. Лето ещё очень далеко, чтобы думать о нём», — цитирует Протегу «Матч ТВ».
Николсон выступал за «Спартак» с 2022 года. Клуб отпустил форварда в аренду в сентябре.
Всего за команду он сыграл в 43 матчах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.
Ранее бывший футболист «Спартака» Зуев заявил, что в Сербии тяжело играть после России.