Агент Николсона заявил, что возвращение нападающего в «Спартак» зимой невозможно

Ненад Протега, агент нападающего «Клермона» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент не вернётся в «Спартак» этой зимой.

«Аренда рассчитана на один год. Никакой другой вариант, кроме возвращения по её окончании, невозможен. Лето ещё очень далеко, чтобы думать о нём», — цитирует Протегу «Матч ТВ».

Николсон выступал за «Спартак» с 2022 года. Клуб отпустил форварда в аренду в сентябре.

Всего за команду он сыграл в 43 матчах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее бывший футболист «Спартака» Зуев заявил, что в Сербии тяжело играть после России.