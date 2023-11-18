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Агент Николсона заявил, что возвращение нападающего в «Спартак» зимой невозможно

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Ненад Протега, агент нападающего «Клермона» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент не вернётся в «Спартак» этой зимой.
Агент Николсона заявил, что возвращение нападающего в «Спартак» зимой невозможно
  • РИА Новости

«Аренда рассчитана на один год. Никакой другой вариант, кроме возвращения по её окончании, невозможен. Лето ещё очень далеко, чтобы думать о нём», — цитирует Протегу «Матч ТВ».

Николсон выступал за «Спартак» с 2022 года. Клуб отпустил форварда в аренду в сентябре. 

Всего за команду он сыграл в 43 матчах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее бывший футболист «Спартака» Зуев заявил, что в Сербии тяжело играть после России.

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