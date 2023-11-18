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Бывший футболист «Спартака» Зуев заявил, что в Сербии тяжело играть после России

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Полузащитник ИМТ из Нови-Београда Александр Зуев сравнил чемпионат Сербии с Российской премьер-лигой (РПЛ).
Бывший футболист «Спартака» Зуев заявил, что в Сербии тяжело играть после России
  • Gettyimages.ru

«В Сербии менее интенсивный чемпионат, чем в России, больше игры с мячом и меньше длинных передач. Там никого не интересует сколько пробежал, сколько выиграл борьбы. Всех интересуют голы и передачи. Пока мне после России тяжело», — заявил Зуев в эфире программы «Матч Премьер».

27‑летний казахстанец перешёл в ИМТ осенью в статусе свободного агента, подписав контракт до июня 2024 года. В текущем сезоне полузащитник отдал одну голевую передачу в восьми матчах за команду из Нови-Београда.

Зуев выступал в «Спартаке» с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана одержала победу над командой Сан-Марино в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

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