Мяус назвал отмену чемпионата мира по хоккею с мячом откатом в пещерный век
- РИА Новости
«Это откат в пещерный век. FIB — сборище импотентов. В эту ситуацию надо было вмешиваться, потому что Казахстан мог бы провести турнир», — приводит слова Мяуса РИА «Новости Спорт».
FIB 17 ноября сообщила, что чемпионат мира среди мужчин и женщин в 2024 году не состоится из-за отсутствия организаторов.
Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова связала отмену чемпионата мира по хоккею с мячом с отсутствием россиян.