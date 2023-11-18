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Мяус назвал отмену чемпионата мира по хоккею с мячом откатом в пещерный век

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Бывший главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус отреагировал на решение Международной федерации бенди (FIB) отменить чемпионата мира 2024 года.
Мяус назвал отмену чемпионата мира по хоккею с мячом откатом в пещерный век
  • РИА Новости

«Это откат в пещерный век. FIB — сборище импотентов. В эту ситуацию надо было вмешиваться, потому что Казахстан мог бы провести турнир», — приводит слова Мяуса РИА «Новости Спорт».

FIB 17 ноября сообщила, что чемпионат мира среди мужчин и женщин в 2024 году не состоится из-за отсутствия организаторов.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова связала отмену чемпионата мира по хоккею с мячом с отсутствием россиян.

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