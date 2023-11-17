Журова связала отмену ЧМ-2024 по хоккею с мячом с отсутствием россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию об отмене чемпионата мира 2024 года по хоккею с мячом.

«Думаю, что права на показ плохо продаются без россиян. Видимо, они также считают, что проводить в Норвегии и в Швеции чемпионат мира по русскому хоккею с политической точки зрения неправильно», — цитирует Журову «СЭ».

17 ноября Международная федерация хоккея с мячом (FIB) объявила об отмене мужского и женского чемпионатов мира по бенди в 2024 году.

Ранее Вероника Степанова прокомментировала информацию об отмене чемпионата мира по хоккею с мячом.