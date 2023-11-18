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Непомнящий выиграл шесть из девяти партий в блице на этапе Grand Chess Tour

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Российский шахматист Ян Непомнящий выиграл шесть из девяти партий в первый соревновательный день в блице на четвёртом этапе серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).
Непомнящий выиграл шесть из девяти партий в блице на этапе Grand Chess Tour
  • AFP

33-летний россиянин обыграл американцев Рэя Робсона, Самуэля Севяна, Фабиано Каруану и Джеффри Сюна, француза Максима Вашье-Лаграва, вьетнамца Ле Куанга и проиграл американцам Уэсли Со, французу Алирезе Фирудже и нидерландцу Анишу Гири.

Таким образом, Непомнящий набрал 15 очков и занимает второе место в таблице после первого дня соревнований, уступая Вашье-Лаграву (17).

Этап завершится 19 ноября.

Ранее сообщалось, что Непомнящий стал победителем турнира Levitov Chess Week 2023.

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