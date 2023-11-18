Непомнящий выиграл шесть из девяти партий в блице на этапе Grand Chess Tour
- AFP
33-летний россиянин обыграл американцев Рэя Робсона, Самуэля Севяна, Фабиано Каруану и Джеффри Сюна, француза Максима Вашье-Лаграва, вьетнамца Ле Куанга и проиграл американцам Уэсли Со, французу Алирезе Фирудже и нидерландцу Анишу Гири.
Таким образом, Непомнящий набрал 15 очков и занимает второе место в таблице после первого дня соревнований, уступая Вашье-Лаграву (17).
Этап завершится 19 ноября.
Ранее сообщалось, что Непомнящий стал победителем турнира Levitov Chess Week 2023.