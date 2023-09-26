Непомнящий стал победителем турнира Levitov Chess Week 2023

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу на турнире Levitov Chess Week 2023.

Непомнящий потерпел поражение в трёх первых партиях, но в дальнейшем сумел не только догнать лидеров, но и выйти на первое место.

До окончания турнира россиянин проиграл соотечественнику Даниилу Дубову, однако это поражение не помешало ему занять первое место по итогам турнира.

Таким образом, Непомнящий поднялся на третье место в мировом рейтинге по рапиду. На втором расположился китаец Дин Лижэнь, лидирует Магнус Карлсен.

Ранее Карлсен стал чемпионом мира по скоростным шахматам.