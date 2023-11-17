В Госдуме предложили подать иск против WADA

Зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко высказал мнение, что необходимо подать иск против Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«WADA не имеет права не восстанавливать РУСАДА, поскольку мы выполнили решение международного арбитража CAS полностью от «а» до «я». Теперь нам надо подавать иск против WADA и пусть покрутятся или съедят яду», — написал Ревенко в Telegram-канале.

17 ноября в WADA заявили о необходимости проведения очного аудита РУСАДА.

В сентябре текущего года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

13 октября стало известно, что РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

Ранее в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.