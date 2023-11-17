В ЮАР не откажутся от участия в Играх дружбы в России

Министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва сообщил, что страна примет участие в Играх дружбы в России.

«Наши спортсмены — уникальные люди. Я думаю, что вне зависимости от происходящего в любой стране спортсмены не должны отстраняться от участия. Это касается и нас. Будем участвовать», — цитирует Кодву ТАСС.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее в WADA заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.