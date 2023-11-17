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Воеводин назвал двукратного обладателя Кубка Стэнли Константинова примером для подражания

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Николай Воеводин рассказал о своём примере для подражания.
Воеводин назвал двукратного обладателя Кубка Стэнли Константинова примером для подражания
  • Gettyimages.ru

«Среди хоккеистов — Владимир Константинов. Очень жаль, что произошла такая трагедия (13 июня 1997 года двукратный обладатель Кубка Стэнли попал в автомобильную аварию, из-за которой его карьера оборвалась. — RT). Касаемо тренеров, тут всё банально: старался и стараюсь черпать самое лучшее от каждого, с кем довелось сотрудничать. Не слепо брать всё под копирку, а выуживать самое интересное», — заявил он в интервью RT.

Ранее Николай Воеводин рассказал о взаимодействиях с основной командой СКА.

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