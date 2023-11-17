Воеводин: убеждён, система СКА, безусловно, одна из лучших в России

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Николай Воеводин, работающий в «СКА-Неве», рассказал о взаимодействии с основной командой СКА.

«Мы фарм-клуб, поэтому работаем по одной системе с основной командой. Существуем для того, чтобы юным ребятам из МХЛ привить философию СКА, подготовить их для следующей ступеньки в карьере. Миссия — поставлять как можно большее количество игроков во взрослый коллектив. Роман Ротенберг внимательно следит за развитием всей системы, находит время приходить на матчи, изучает, как идёт развитие каждого игрока. Убеждён: система СКА, безусловно, одна из лучших в России», — заявил он в интервью RT.

Тренер также рассказал о задачах, которые им поставило руководство клуба.

«Фундаментальных задач на сезон, увы, озвучить не могу. Мы предпочитаем двигаться от матча к матчу. То же самое и в плей-офф: сначала надо пробиться в первый раунд, а затем уже ставить перед собой новые цели», — отметил он.

Ранее Николай Воеводин высказал своё мнение о наставнике «Торпедо» Игоре Ларионове.