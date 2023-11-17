Воеводин — о наставнике «Торпедо» Ларионове: профессионал с большой буквы
- РИА Новости
«У таких людей всегда есть чему поучиться. Было интересно узнавать что-то новое, в частности про питание команды. Это профессионал с большой буквы. Именно поэтому у него задействовано большое количество молодых талантов.
Он действительно им доверяет, а они раскрываются и делают свои первые профессиональные шаги. У некоторых ребят хорошая смесь навыков и юношеского задора. Игорь Николаевич задаёт правильный вектор и лепит больших мастеров», — заявил он в интервью RT.
Ранее Николай Воеводин рассказал о своём отношении к отъезду молодых игроков за океан.