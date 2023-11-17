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Воеводин — о наставнике «Торпедо» Ларионове: профессионал с большой буквы

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Николай Воеводин высказал своё мнение о наставнике «Торпедо» Игоре Ларионове.
Воеводин — о наставнике «Торпедо» Ларионове: профессионал с большой буквы
  • РИА Новости

«У таких людей всегда есть чему поучиться. Было интересно узнавать что-то новое, в частности про питание команды. Это профессионал с большой буквы. Именно поэтому у него задействовано большое количество молодых талантов.

Он действительно им доверяет, а они раскрываются и делают свои первые профессиональные шаги. У некоторых ребят хорошая смесь навыков и юношеского задора. Игорь Николаевич задаёт правильный вектор и лепит больших мастеров», — заявил он в интервью RT.

Ранее Николай Воеводин рассказал о своём отношении к отъезду молодых игроков за океан.

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