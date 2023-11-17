Привалова — о рекомендациях МОК по Играм дружбы: им ничего не остаётся делать

Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.

«Что касается рекомендаций МОК по Играм дружбы, то никак к этому не отнеслась. Им ничего не остаётся делать, это было ожидаемо... Дальше уже кто кого переиграет. Надо пожелать нашему олимпийскому комитету удачи, стойкости. Если иностранные атлеты не приедут, то мы ничего не потеряем», — цитирует Привалову РИА Новости.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Ирина Роднина связала рекомендации МОК по Играм дружбы в России с испугом.