Россия и Белоруссия пока не выплатили обязательные взносы в WADA за 2023 год

Россия и Белоруссия пока ещё не заплатили обязательные взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за 2023 год.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ организации, Россия должна заплатить $1,267 млн. У Белоруссии взнос составляет $46 тыс.

Также взносы не заплатили Грузия, Исландия и Монако.

В конце октября министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA.

Ранее сообщалось, что в WADA готовят документы для передачи дела РУСАДА в CAS.