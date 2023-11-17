Россия и Белоруссия пока не выплатили обязательные взносы в WADA за 2023 год
- AFP
Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ организации, Россия должна заплатить $1,267 млн. У Белоруссии взнос составляет $46 тыс.
Также взносы не заплатили Грузия, Исландия и Монако.
В конце октября министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA.
Ранее сообщалось, что в WADA готовят документы для передачи дела РУСАДА в CAS.