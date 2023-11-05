В WADA готовят документы для передачи дела РУСАДА в CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готовит документы для передачи дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«WADA готовит документы. Для этого не существует крайнего срока», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

13 октября стало известно, что РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

Ранее сообщалось, что WADA рассмотрит вопрос обновления статуса соответствия РУСАДА 17 ноября.