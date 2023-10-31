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WADA рассмотрит вопрос обновления статуса соответствия РУСАДА 17 ноября

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Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение рассмотреть вопрос обновления статуса соответствия РУСАДА.
WADA рассмотрит вопрос обновления статуса соответствия РУСАДА 17 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте WADA.

Заседание совета учредителей пройдёт в Монреале. Вопрос о статусе соответствия РУСАДА является первым пунктом повестки. 

13 октября стало известно, что РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

Ранее РУСАДА выплатило WADA 273 млн рублей для восстановления в правах.

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