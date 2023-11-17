RT в Telegram
Подпишись

Личка отметил прогресс Гладышева и Бессмертного в «Динамо»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил, кто достоин называться лидером команды.
Личка отметил прогресс Гладышева и Бессмертного в «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Очень доволен ситуацией на последнем рубеже: Игорь Лещук и Антон Шунин — большие мастера. Мы имеем двух равноценных вратарей, и я доволен этим. Меня сегодня спросили, кто из них голкипер номер один. На этот вопрос ответить невозможно: они оба спасали нас, когда занимали место в воротах.

Большой шаг вперёд сделали Николас Маричал и Роберто Фернандес. Мне также нравится развитие Муми Нгамалё и Ярослава Гладышева. Последний забил два гола в последних трёх турах. Это придаёт ментальной уверенности. Отличную работу демонстрирует Станислав Бессмертный. Он приносит много пользы команде», — заявил Личка в интервью RT.

Ранее Личка объяснил, чем вызвано не самое яркое выступление полузащитника Хорхе Карраскаля за «Динамо» после перехода из столичного ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить