Личка отметил прогресс Гладышева и Бессмертного в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил, кто достоин называться лидером команды.

«Очень доволен ситуацией на последнем рубеже: Игорь Лещук и Антон Шунин — большие мастера. Мы имеем двух равноценных вратарей, и я доволен этим. Меня сегодня спросили, кто из них голкипер номер один. На этот вопрос ответить невозможно: они оба спасали нас, когда занимали место в воротах.

Большой шаг вперёд сделали Николас Маричал и Роберто Фернандес. Мне также нравится развитие Муми Нгамалё и Ярослава Гладышева. Последний забил два гола в последних трёх турах. Это придаёт ментальной уверенности. Отличную работу демонстрирует Станислав Бессмертный. Он приносит много пользы команде», — заявил Личка в интервью RT.

Ранее Личка объяснил, чем вызвано не самое яркое выступление полузащитника Хорхе Карраскаля за «Динамо» после перехода из столичного ЦСКА.