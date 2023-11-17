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Личка назвал Карраскаля одним из лучших игроков РПЛ по работе с мячом

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка объяснил, чем вызвано не самое яркое выступление полузащитника Хорхе Карраскаля за команду после перехода из столичного ЦСКА.
Личка назвал Карраскаля одним из лучших игроков РПЛ по работе с мячом
  • Gettyimages.ru

«Очень важно понимать, из-за чего это происходит. Три или четыре месяца он не был основным исполнителем в составе красно-синих. После перехода к нам он улетел на сборы с национальной командой Колумбии. Такие длительные переезды происходили несколько раз. Поэтому уверен: после полноценных зимних сборов вы увидите совсем другого Хорхе. По работе с мячом это один из лучших футболистов РПЛ», — сказал Личка в интервью RT.

Ранее Личка заявил, что «Динамо» необходимо работать над реализацией.

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