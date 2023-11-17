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Личка заявил, что «Динамо» необходимо работать над реализацией

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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о модели игры команды.
Личка заявил, что «Динамо» необходимо работать над реализацией
  • Gettyimages.ru

«Чтобы победить, надо играть смело! Я согласен: не стоит демонстрировать безбашенный футбол без середины поля, дабы постоянно позволять оппонентам выбегать в быстрые контратаки. Но терять свою смелость не входило в наши планы.

Подчеркну ещё раз: крайне важна реализация. В матче с «Оренбургом» мы должны были вести в счёте 3:0 после первого тайма, но в итоге не забили ни одного мяча. Возможно, где-то не хватает доли везения. Могу сказать одно: необходимо работать и стараться — иного пути не существует. Будем разговаривать с ребятами, улучшать определённые компоненты игры и все вместе становиться лучше», — заявил Личка в интервью RT. 

Ранее Личка сообщил, что сыграет за «Динамо» в товарищеском матче против 2DROTS.

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