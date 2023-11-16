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Пименов заявил, что искренность и эмоциональность Быстрова подкупают зрителей

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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов ответил на вопрос, кто лучше всех из завершивших карьеру отечественных игроков проявляет себя в роли аналитика.
Пименов заявил, что искренность и эмоциональность Быстрова подкупают зрителей
  • РИА Новости

«На телевидении выступает очень узкий круг бывших футболистов. Возможно, коллеги обидятся, но мне интересно послушать Аршавина. Мы с ним одного года рождения и по-спортивному мыслим одинаково. Да и когда выходим на поле, понимаем друг друга. Другие, например Билялетдинов и Сычёв, вовсе никуда не ходят.

Зато Владимира Быстрова знают абсолютно все и просят автографы. Он сейчас очень популярен именно благодаря работе в студии. Если бы дети его увидели на мастер-классе, сразу бы облепили. Вспоминают его известный диалог с Магомедом-Шапи Сулеймановым: «Алло, это Володька». Причём половина его обожает, а половина не любит, но равнодушных нет — искренность и эмоциональность подкупают зрителей», — заявил Пименов в интервью RT.

Пименов ответил, может ли полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев стать ролевой моделью для нового поколения.

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