Пименов: Пиняеву осталось добавить в черновой работе, хавбек обязан помогать и в обороне

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов ответил на вопрос о том, может ли полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев стать ролевой моделью для нового поколения.

«Те ребята, которые настроены профессионально выстраивать собственные карьеры, обязательно будут брать с него пример. Одно дело — медийный Дзюба, прошедший огонь и воду, и другое — талантливый парень, у которого всё впереди. Казалось, недавно человек подавал надежды, а в 19 уже защищает цвета сборной. Пиняев неплохо проявил себя, хотя многие считают, что нынешний сезон получается для него провальным.

Но дело немного в другом: неожиданно раскрывшийся на позиции левого вингера Наир Тикнизян помешал прогрессу партнёра. Сергея пришлось перемещать на правый фланг. Но он должен пройти эту школу жизни. Верю, у Пиняева хорошее будущее. Он пусть и невысокий, зато взрывной и техничный. Осталось добавить в черновой работе, всё же хавбек обязан помогать и в обороне. Тогда Сергей превратится в звезду европейского масштаба», — заявил Пименов в интервью RT.

Ранее Пименов поделился мнением о том, кто из действующих футболистов пользуется наибольшей популярностью у детей.