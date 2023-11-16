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Пименов: Пиняеву осталось добавить в черновой работе, хавбек обязан помогать и в обороне

Пименов считает, что Тикнизян помешал прогрессу Пиняева в «Локомотиве»

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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов ответил на вопрос о том, может ли полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев стать ролевой моделью для нового поколения.
Пименов: Пиняеву осталось добавить в черновой работе, хавбек обязан помогать и в обороне
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Те ребята, которые настроены профессионально выстраивать собственные карьеры, обязательно будут брать с него пример. Одно дело — медийный Дзюба, прошедший огонь и воду, и другое — талантливый парень, у которого всё впереди. Казалось, недавно человек подавал надежды, а в 19 уже защищает цвета сборной. Пиняев неплохо проявил себя, хотя многие считают, что нынешний сезон получается для него провальным.

Но дело немного в другом: неожиданно раскрывшийся на позиции левого вингера Наир Тикнизян помешал прогрессу партнёра. Сергея пришлось перемещать на правый фланг. Но он должен пройти эту школу жизни. Верю, у Пиняева хорошее будущее. Он пусть и невысокий, зато взрывной и техничный. Осталось добавить в черновой работе, всё же хавбек обязан помогать и в обороне. Тогда Сергей превратится в звезду европейского масштаба», — заявил Пименов в интервью RT.

Ранее Пименов поделился мнением о том, кто из действующих футболистов пользуется наибольшей популярностью у детей.

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