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Пименов считает, что Дзюба пользуется наибольшей популярностью у детей среди футболистов

Бывший футболист сборной России Пименов заявил, что Дзюбу любят по всей стране

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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением о том, кто из действующих футболистов пользуется наибольшей популярностью у детей.
Пименов считает, что Дзюба пользуется наибольшей популярностью у детей среди футболистов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Если говорить в целом, то, наверное, Дзюба. Его любят по всей стране. Но в сборную его не вызывают, поэтому, наверное, Александр Головин. Есть ещё «Спартак», за который традиционно переживают много людей. Любой исполнитель красно-белых рискует оказаться разорванным на части, даже сидящий в запасе Джикия. К Георгию дети тоже относятся с большой теплотой. Другие команды несколько обделены вниманием, но к этому следует относиться спокойно и просто добиваться успехов на поле», — заявил Пименов в интервью RT.

Ранее Пименов заявил, что физическая нагрузка во время работы с детьми выше, чем когда он играл на профессиональном уровне.

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