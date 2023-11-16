Пименов считает, что Дзюба пользуется наибольшей популярностью у детей среди футболистов

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением о том, кто из действующих футболистов пользуется наибольшей популярностью у детей.

«Если говорить в целом, то, наверное, Дзюба. Его любят по всей стране. Но в сборную его не вызывают, поэтому, наверное, Александр Головин. Есть ещё «Спартак», за который традиционно переживают много людей. Любой исполнитель красно-белых рискует оказаться разорванным на части, даже сидящий в запасе Джикия. К Георгию дети тоже относятся с большой теплотой. Другие команды несколько обделены вниманием, но к этому следует относиться спокойно и просто добиваться успехов на поле», — заявил Пименов в интервью RT.

Ранее Пименов заявил, что физическая нагрузка во время работы с детьми выше, чем когда он играл на профессиональном уровне.