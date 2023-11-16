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Пименов: физическая нагрузка во время работы с детьми выше, чем когда я играл на профессиональном уровне

Пименов рассказал о высокой физической нагрузке во время работы с детьми

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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов заявил, что физическая нагрузка во время работы с детьми выше, чем когда он играл на профессиональном уровне.
Пименов: физическая нагрузка во время работы с детьми выше, чем когда я играл на профессиональном уровне
  • Gettyimages.ru

«Физическая нагрузка во время работы с детьми выше, чем когда я играл на профессиональном уровне. Там были полтора часа матча — и свободен, один день — выходной. А тут приходится проводить на поле по шесть, да ещё и автограф-сессии со всеми желающими. Это ещё часа полтора. И всё время ты на ногах. Я уже не говорю о фотосессиях с командами. Болит всё. С другой стороны, тем самым мы тоже держим себя в тонусе», — заявил Пименов в интервью RT.

Ранее Пименов объяснил, почему полузащитнику сборной России Александру Головину не стоит уходить из «Монако».

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