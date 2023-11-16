Чесноков считает, что Зверев играл нерешительно против Медведева

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым во втором матче Итогового турнира ATP.

«Мне понравился матч, была интрига, я до самого конца не знал, кто выиграет. Не ожидал, что в конце будет настолько грубая ошибка. Считаю, что Зверев играл нерешительно в решающих моментах», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.

Медведев на турнире одержал две победы и обеспечил себе выход в плей-офф соревнований из Красной группы.

Ранее Чесноков заявил, что этот год был самый лучшим сезоном для Рублёва в его карьере.