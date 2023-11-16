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Чесноков считает, что Зверев играл нерешительно против Медведева

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым во втором матче Итогового турнира ATP.
Чесноков считает, что Зверев играл нерешительно против Медведева
  • globallookpress.com
  • © Marco Alpozzi/Keystone Press Agency

«Мне понравился матч, была интрига, я до самого конца не знал, кто выиграет. Не ожидал, что в конце будет настолько грубая ошибка. Считаю, что Зверев играл нерешительно в решающих моментах», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.

Медведев на турнире одержал две победы и обеспечил себе выход в плей-офф соревнований из Красной группы.

Ранее Чесноков заявил, что этот год был самый лучшим сезоном для Рублёва в его карьере.

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