Чесноков считает, что Зверев играл нерешительно против Медведева
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«Мне понравился матч, была интрига, я до самого конца не знал, кто выиграет. Не ожидал, что в конце будет настолько грубая ошибка. Считаю, что Зверев играл нерешительно в решающих моментах», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.
Медведев на турнире одержал две победы и обеспечил себе выход в плей-офф соревнований из Красной группы.
Ранее Чесноков заявил, что этот год был самый лучшим сезоном для Рублёва в его карьере.