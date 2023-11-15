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Марсело: Месси нельзя провоцировать — он злится, и после этого с ним труднее справляться

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Экс-защитник «Реала» Марсело вспомнил, как играл против бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Марсело: Месси нельзя провоцировать — он злится, и после этого с ним труднее справляться
  • Gettyimages.ru
  • © Mateo Villalba/Quality Sport Images

«Месси совсем не разговаривал во время игр. Мы всегда говорили, что нам следует оставить всё как есть, потому что, если вы решите строить ему козни, спровоцируете его — он разозлится. А если он разозлится, с ним будет труднее справляться», — приводит слова Марсело Sport.es.

Марсело присоединился к «Реалу» в 2007 году. Он провёл за мадридский клуб 545 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 103 результативные передачи. В составе королевского клуба бразилец шесть раз выиграл чемпионат Испании и пять раз — Лигу чемпионов.

Ранее Месси пообещал фанатам «Интер Майами», что следующий сезон сложится лучше.

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