Марсело: Месси нельзя провоцировать — он злится, и после этого с ним труднее справляться

Экс-защитник «Реала» Марсело вспомнил, как играл против бывшего форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Месси совсем не разговаривал во время игр. Мы всегда говорили, что нам следует оставить всё как есть, потому что, если вы решите строить ему козни, спровоцируете его — он разозлится. А если он разозлится, с ним будет труднее справляться», — приводит слова Марсело Sport.es.

Марсело присоединился к «Реалу» в 2007 году. Он провёл за мадридский клуб 545 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 103 результативные передачи. В составе королевского клуба бразилец шесть раз выиграл чемпионат Испании и пять раз — Лигу чемпионов.

Ранее Месси пообещал фанатам «Интер Майами», что следующий сезон сложится лучше.