Месси пообещал фанатам «Интер Майами», что следующий сезон сложится лучше

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси дал обещания болельщикам команды.

«Следующий год будет ещё лучше. Продолжим получать удовольствие, завоёвывать титулы, и надеюсь, что вы сможете поддерживать нас так же, как поддерживали с тех пор, как я приехал», — приводит слова Месси Goal.

Летом Месси подписал с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Он провёл за команду 15 матчей, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее «Интер Майами» с Месси проиграл «Нью-Йорк Сити» в товарищеском матче.