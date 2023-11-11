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Месси пообещал фанатам «Интер Майами», что следующий сезон сложится лучше

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси дал обещания болельщикам команды.
Месси пообещал фанатам «Интер Майами», что следующий сезон сложится лучше
  • Gettyimages.ru
  • © Megan Briggs

«Следующий год будет ещё лучше. Продолжим получать удовольствие, завоёвывать титулы, и надеюсь, что вы сможете поддерживать нас так же, как поддерживали с тех пор, как я приехал», — приводит слова Месси Goal.

Летом Месси подписал с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Он провёл за команду 15 матчей, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее «Интер Майами» с Месси проиграл «Нью-Йорк Сити» в товарищеском матче.

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