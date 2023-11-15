Песков заявил, что Россия категорически не согласна с позицией МОК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с позицией Международного олимпийского комитета (МОК) по олимпийскому будущему наших спортсменов.

«Мы будем продолжать наши контакты с МОК. Мы категорически не согласны с тем, как МОК сейчас занят в отношении наших спортсменов — в плане олимпийских перспектив», — цитирует Пескова РИА Новости.

В МОК заявили, что любое участие НОК во Всемирных играх дружбы будет противоречить рекомендациям исполкома комитета и общей цели олимпийского движения.

МОК пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на соревнования в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление МОК, который рекомендовал национальным олимпийским комитетам не принимать участия во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.