Уткин — о драке Дзюбы и Пиняева: один в весе петуха, другой в весе курицы

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной драке между игроками «Локомотива» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Когда я узнал эту новость, то пофантазировал, как это могло выглядеть (один — в весе петуха, другой — в весе курицы), и забыл об этом думать. Во всех командах дерутся», — написал Уткин в Telegram-канале.

Он добавил, что клуб выпустил неубедительное заявление. По мнению журналиста, сообщение стоило написать в более живой манере.

В СМИ появилась информация о возможном конфликте между Дзюбой и Пиняевым после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком». Во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле.