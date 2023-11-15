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Уткин — о драке Дзюбы и Пиняева: один в весе петуха, другой в весе курицы

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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможной драке между игроками «Локомотива» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.
Уткин — о драке Дзюбы и Пиняева: один в весе петуха, другой в весе курицы
  • Gettyimages.ru

«Когда я узнал эту новость, то пофантазировал, как это могло выглядеть (один — в весе петуха, другой — в весе курицы), и забыл об этом думать. Во всех командах дерутся», — написал Уткин в Telegram-канале.

Он добавил, что клуб выпустил неубедительное заявление. По мнению журналиста, сообщение стоило написать в более живой манере.

В СМИ появилась информация о возможном конфликте между Дзюбой и Пиняевым после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком». Во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле.

  • Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» опровергли информацию о драке Дзюбы с Пиняевым.
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