Уткин — о драке Дзюбы и Пиняева: один в весе петуха, другой в весе курицы
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«Когда я узнал эту новость, то пофантазировал, как это могло выглядеть (один — в весе петуха, другой — в весе курицы), и забыл об этом думать. Во всех командах дерутся», — написал Уткин в Telegram-канале.
Он добавил, что клуб выпустил неубедительное заявление. По мнению журналиста, сообщение стоило написать в более живой манере.
В СМИ появилась информация о возможном конфликте между Дзюбой и Пиняевым после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком». Во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле.
- Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» опровергли информацию о драке Дзюбы с Пиняевым.