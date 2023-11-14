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В «Локомотиве» опровергли информацию о драке Дзюбы с Пиняевым

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«Локомотив» выступил с заявлением по поводу информации о драке между нападающими Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.
В «Локомотиве» опровергли информацию о драке Дзюбы с Пиняевым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Слухи, которые распространяются, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание», — говорится в заявлении.

В СМИ появилась информация о возможном конфликте между Дзюбой и Пиняевым после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком». Во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле.

Ранее представитель Дзюбы опроверг информацию о конфликте нападающего с Пиняевым.

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