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Олимпийская чемпионка Остберг не получила обязательную справку о здоровье

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Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Ингвильд Остберг не получила обязательного сертификата о здоровье и не допущена к участию в новом сезоне.

«Я проделала огромную работу, вокруг меня была хорошая поддержка, но, к сожалению, на данный момент не все параметры успешны для получения сертификата здоровья», — цитирует Остберг VG.

По её словам, баланс между тренировками и питанием не был достаточно хорош.

Как сообщил врач сборной Норвегии Ове Фераген, неизвестно, когда лыжница сможет снова выйти на старт. 

Остберг является олимпийской чемпионкой в командном спринте классикой 2014 года и в эстафете 2018 года, также она становилась победительницей чемпионата мира в эстафете в 2023 году.

Ранее лыжник Савелий Коростелёв рассказал о победе в марафоне на 50 км на первенстве России в Мончегорске (Мурманская область).

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