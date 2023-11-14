Олимпийская чемпионка Остберг не получила обязательную справку о здоровье

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Ингвильд Остберг не получила обязательного сертификата о здоровье и не допущена к участию в новом сезоне.

«Я проделала огромную работу, вокруг меня была хорошая поддержка, но, к сожалению, на данный момент не все параметры успешны для получения сертификата здоровья», — цитирует Остберг VG.

По её словам, баланс между тренировками и питанием не был достаточно хорош.

Как сообщил врач сборной Норвегии Ове Фераген, неизвестно, когда лыжница сможет снова выйти на старт.

Остберг является олимпийской чемпионкой в командном спринте классикой 2014 года и в эстафете 2018 года, также она становилась победительницей чемпионата мира в эстафете в 2023 году.

Ранее лыжник Савелий Коростелёв рассказал о победе в марафоне на 50 км на первенстве России в Мончегорске (Мурманская область).