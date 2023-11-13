Авербух: для многих россиян Тарасова и Морозов по-настоящему золотые спортсмены

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух прокомментировал решение серебряных призёров зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова завершить карьеру.

«Безусловно, эта пара высочайшего уровня, которая запомнится очень красивыми линиями. Евгения и Владимир — два солнечных человека. На Олимпиаде в Пекине они достойнейшим образом представили нашу страну. Уверен, что для многих российских болельщиков Евгения и Владимир по‑настоящему золотые спортсмены», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

13 ноября Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры.

На Играх в Пекине пара завоевала серебряные медали. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее Новицкий рассказал, что делало пару Тарасовой и Морозова заметнее других фигуристов.