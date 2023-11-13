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Кобелев рассказал, что необходимо сделать «Динамо» для победы в РПЛ

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев ответил на вопрос о способности «Динамо» навязать борьбу за чемпионство «Зениту» и «Краснодару» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кобелев рассказал, что необходимо сделать «Динамо» для победы в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Команда в состоянии навязать борьбу за титул «Зениту» и «Краснодару». Разрыв в очках не такой уж большой. Но чтобы воплотить свои амбиции в реальность, необходимо не терять очки с командами из нижней восьмёрки чемпионата», — сказал Кобелев RT.

По его мнению, многое в игре команды будет зависеть от того, насколько успешно она проведёт подготовку во время зимнего перерыва.

«Будет достаточно времени, практически два месяца, чтобы мы увидели совершенно других футболистов с полным пониманием установок тренера. Также своё влияние окажут и трансферы, когда откроется окно для переходов. При нашем чемпионате, где есть разрыв между первым и вторым кругом, может произойти всё что угодно», — сказал Кобелев RT.

Ранее Кобелев высказался об основных проблемах бело-голубых в текущем сезоне РПЛ.

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