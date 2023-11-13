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Кобелев: с уходом Моро и Шиманьски «Динамо» не хватает лидера на поле

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался об основных проблемах бело-голубых в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Команда всё ещё находится в процессе своего формирования, но важно отметить, что с уходом Николы Моро и Себастьяна Шиманьски бело-голубым стало не хватать лидера на поле. Есть хорошие и качественные футболисты, но нет человека, который мог бы своевременно реагировать на происходящее в игре и направлять партнёров.

В результате происходит то, что мы наблюдали в матче с «Сочи». Игра полностью контролировалась футболистами «Динамо», они владели инициативой, но ближе к концу встречи откровенно разбазарили своё преимущество», — заявил Кобелев RT.

Ранее Кобелев подвёл итоги первого круга РПЛ для бело-голубых в текущем сезоне.

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