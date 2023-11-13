Кобелев: с уходом Моро и Шиманьски «Динамо» не хватает лидера на поле
«Команда всё ещё находится в процессе своего формирования, но важно отметить, что с уходом Николы Моро и Себастьяна Шиманьски бело-голубым стало не хватать лидера на поле. Есть хорошие и качественные футболисты, но нет человека, который мог бы своевременно реагировать на происходящее в игре и направлять партнёров.
В результате происходит то, что мы наблюдали в матче с «Сочи». Игра полностью контролировалась футболистами «Динамо», они владели инициативой, но ближе к концу встречи откровенно разбазарили своё преимущество», — заявил Кобелев RT.
Ранее Кобелев подвёл итоги первого круга РПЛ для бело-голубых в текущем сезоне.