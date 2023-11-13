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Кобелев: «Динамо» удалось стабильно пройти первый круг РПЛ

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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев подвёл итоги первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ) для бело-голубых в текущем сезоне.
Кобелев: «Динамо» удалось стабильно пройти первый круг РПЛ
  • РИА Новости

«Сам факт нахождения «Динамо» на третьем месте в турнирной таблице позволяет говорить о том, что команде удалось стабильно и успешно пройти первый круг чемпионата.

Команда начала формироваться лишь перед стартом сезона с приходом Марцела Лички на пост главного тренера. Ушло достаточное количество игроков, и на их места пришли новые. В условиях короткой предсезонной подготовки было очевидно, что коллектив будет строиться по ходу главного турнира.

Личка нацелен на атакующую игру, но, к сожалению, не все матчи в первом круге чемпионата, которые виделись победными, удавалось завершить с тремя очками. Сейчас же можно утверждать, что наконец-то найден баланс между атакой и обороной», — сказал Кобелев RT.

Ранее Личка с юмором отреагировал на невызов игроков «Динамо» в сборную России.

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