Жулин: слушания в CAS повлияли на выступление Валиевой

Тренер Александр Жулин прокомментировал оценки фигуристки Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

«Видно, что Валиева ещё не набрала форму. В короткой программе она хорошо выступила, а в произвольной ей было тяжеловато. Думаю, что она будет в порядке к следующему этапу Гран-при и выиграет его. Конечно, слушания в CAS на неё наверняка повлияли», — цитирует Жулина РИА Новости.

17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).

Ранее ФФККР оценила выступление Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.