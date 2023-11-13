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Жулин: слушания в CAS повлияли на выступление Валиевой

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Тренер Александр Жулин прокомментировал оценки фигуристки Камилы Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.
Жулин: слушания в CAS повлияли на выступление Валиевой
  • РИА Новости

«Видно, что Валиева ещё не набрала форму. В короткой программе она хорошо выступила, а в произвольной ей было тяжеловато. Думаю, что она будет в порядке к следующему этапу Гран-при и выиграет его. Конечно, слушания в CAS на неё наверняка повлияли», — цитирует Жулина РИА Новости.

17-летняя фигуристка набрала 213,59 балла. Спортсменка упала при исполнении четверного тулупа. Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвёртое место.

Золотую медаль завоевала Софья Муравьёва (228,81), серебро — Алина Горбачёва (219,02), бронзу — Дарья Садкова (214,54).

Ранее ФФККР оценила выступление Валиевой на четвёртом этапе Гран-при России в Казани.

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