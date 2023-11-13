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В «Динамо» назвали продуктивной встречу с руководителем департамента РФС Мажичем

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о встрече с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.
В «Динамо» назвали продуктивной встречу с руководителем департамента РФС Мажичем
  • РИА Новости

«Я считаю, что встреча, которая прошла, была продуктивной. Милорад Мажич объяснил конкретные моменты, общие тенденции в судействе. Думаю, что это была полезная и конструктивная встреча», — цитирует Гафина «Чемпионат».

РФС уже проводил аналогичные мероприятия с участием игроков «Крыльев Советов» и «Краснодара».

Мажич возглавил департамент судейства летом текущего года. Контракт между сербом и РФС заключён на два года с возможностью продления ещё на год.

Ранее в «Динамо» назвали слухами новость об интересе к Воробьёву.

 

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