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В «Динамо» назвали слухами новость об интересе к Воробьёву

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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о том, что клуб собирается приобрести нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва.
В «Динамо» назвали слухами новость об интересе к Воробьёву
  • РИА Новости

«Это слухи, мы их не комментируем. У нас всегда есть желание укрепить наши позиции. Это процесс, который зависит от ситуации на выход и вход. На данный момент линия нападения у нас укомплектована», — цитирует Гафина СЭ.

Как сообщал «РБ Спорт», в приобретении игрока заинтересован лично главный тренер москвичей Марцел Личка.

В нынешнем сезоне Воробьёв провёл 14 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года.

Ранее в «Динамо» рассказали, что уходя Арсен Захарян признался в любви к клубу.

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