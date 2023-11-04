RT в Telegram
Подпишись

В «Динамо» рассказали, что уходя Захарян признался в любви к клубу

Короткая ссылка
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, обещал ли полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вернуться в команду.
В «Динамо» рассказали, что уходя Захарян признался в любви к клубу
  • РИА Новости

«Таких диалогов с ним мы никогда не вели. Но если вы читали его пост, когда он уходил из «Динамо», то там Захарян признался в любви к клубу. Арсен вырос у нас на глазах и стал игроком Ла Лиги», — цитирует Гафина Sport24.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне он провёл восемь матчей за команду и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Захарян избежал травмы головы после столкновения в матче Кубка Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить