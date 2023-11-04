В «Динамо» рассказали, что уходя Захарян признался в любви к клубу

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, обещал ли полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вернуться в команду.

«Таких диалогов с ним мы никогда не вели. Но если вы читали его пост, когда он уходил из «Динамо», то там Захарян признался в любви к клубу. Арсен вырос у нас на глазах и стал игроком Ла Лиги», — цитирует Гафина Sport24.

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне он провёл восемь матчей за команду и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Захарян избежал травмы головы после столкновения в матче Кубка Испании.