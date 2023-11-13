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Тухель поддержал идею приобретения Мбаппе в «Баварию»

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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Хочу ли я подписать Мбаппе в «Баварию»? Да-да, он будет играть за нас, это понятно. Он необыкновенный. Очень умён, у нас хорошие отношения. Если он захочет приехать, я готов подвезти его на велосипеде», — цитирует Тухеля Goal со ссылкой на интервью Canal+. 

11 ноября стало известно, что мадридский «Реал» опроверг слухи о том, что отказывается от идеи приобрести игрока. Это связано с тем, что «Реал» пытался минимизировать репутационные риски в случае срыва трансфера. 

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее полузащитник «Флуминенсе» Фелипе Мело высказал мнение касательно слов Мбаппе о футболе в Южной Америке.

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