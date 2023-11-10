Мело назвал Мбаппе глупцом за слова о футболе в Южной Америке

Полузащитник «Флуминенсе» Фелипе Мело высказал мнение касательно слов нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе о футболе в Южной Америке.

«Мбаппе — глупец. Он забил три гола в финале чемпионата мира, но Аргентина выиграла чемпионат мира, а лучшим игроком мира стал Месси. Мбаппе ещё многому только предстоит научиться, он не может рассуждать о латиноамериканском футболе», — приводит слова Мело TNT Sports.

По информации СМИ, Мбаппе подпишет контракт с «Реалом» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за ПСЖ 13 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Дешам заявил, что Мбаппе заслуживал «Золотой мяч».