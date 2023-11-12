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Московское «Динамо» вернулось на первое место в регулярном чемпионате КХЛ

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Московское «Динамо» в гостях нанесло поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» вернулось на первое место в регулярном чемпионате КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Алексея Кудашова.

В составе победителей отличились Никита Гусев (пятая минута), Бреннан Менелл (47-я). У проигравших шайбу забросил Владислав Кодола (38-я).

Московское «Динамо» (44 очка) вернулось на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что хабаровский «Амур» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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