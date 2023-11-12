Шайба Брынцева помогла «Амуру» победить «Торпедо» в КХЛ
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Игра завершилась со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Станислав Бочаров, Яков Рылов, Вячеслав Грецкий и Александр Брынцев. У «Торпедо» шайбы забросили Кирилл Воронин, Максим Летунов и Сергей Гончарук.
«Амур» набрал 30 очков и занимает восьмое место в Восточной конференции. В активе «Торпедо» 38 очков и третья позиция в Западной конференции.
Ранее стало известно, что СКА победил «Нефтехимик» в матче КХЛ.