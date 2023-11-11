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СКА победил «Нефтехимик» в матче КХЛ

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Петербургский СКА переиграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:2.

В составе победителей дублем отметился Михаил Воробьёв (17-я и 20-я минуты), также отличились Борна Рендулич (16-я) и Александр Никишин (22-я). У нижнекамской команды шайбы забросили Владимир Брюквин (32-я) и Наиль Якупов (37-я).

СКА с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» (29) расположился на восьмой строчке в Восточной конференции.

Ранее «Металлург» одержал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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