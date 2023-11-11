СКА победил «Нефтехимик» в матче КХЛ
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Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:2.
В составе победителей дублем отметился Михаил Воробьёв (17-я и 20-я минуты), также отличились Борна Рендулич (16-я) и Александр Никишин (22-я). У нижнекамской команды шайбы забросили Владимир Брюквин (32-я) и Наиль Якупов (37-я).
СКА с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нефтехимик» (29) расположился на восьмой строчке в Восточной конференции.
Ранее «Металлург» одержал победу над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.