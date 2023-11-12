Сёмин: «Краснодар» закономерно лидирует после первого круга РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием санкт-петербургского «Зенита» и «Краснодара».

«Ничья между «Зенитом» и «Краснодаром» говорит о равенстве сил. Вчера они показали очень хороший футбол, и можно к тому же отметить прекрасную физическую готовность игроков.

На мой взгляд, «Краснодар» закономерно лидирует после первого круга РПЛ. Петербуржцы же не очень удачно начали сезон. Не все игроки вовремя прибыли на сборы перед началом сезона. Вероятно, потеря Малкома также сыграла роль.

«Краснодар» же в этом году явно нацелен на то, чтобы не играть в красивый футбол, а добывать победы», — сказал Сёмин RT.

Ранее сообщалось, как председатель правления «Газпрома» прокомментировал ничейный результат матча с «Краснодаром».