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Миллер четырьмя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром» в РПЛ

Миллер — о ничьей «Зенита» с «Краснодаром»: лев прыгнул, бык отскочил

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Председатель правления «Газпрома» прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».
Миллер четырьмя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром» в РПЛ
  • РИА Новости

«Лев прыгнул, бык отскочил», — приводит слова Миллера сайт санкт-петербургского клуба.

Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 1:1.

После 15 туров «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» 11 игр подряд.

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