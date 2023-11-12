Миллер четырьмя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром» в РПЛ

Председатель правления «Газпрома» прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

«Лев прыгнул, бык отскочил», — приводит слова Миллера сайт санкт-петербургского клуба.

Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 1:1.

После 15 туров «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» 11 игр подряд.