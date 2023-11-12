Миллер четырьмя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром» в РПЛ
Миллер — о ничьей «Зенита» с «Краснодаром»: лев прыгнул, бык отскочил
- РИА Новости
«Лев прыгнул, бык отскочил», — приводит слова Миллера сайт санкт-петербургского клуба.
Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 1:1.
После 15 туров «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» не обыгрывает «Зенит» 11 игр подряд.