«Краснодар» не обыгрывает «Зенит» 11 матчей подряд
Из 11 последних матчей между командами четыре завершились вничью, семь раз победу одерживала команда из Санкт-Петербурга.
«Краснодар» обыгрывал «Зенит» 7 апреля 2018 года (2:1).
Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и «быками» завершился вничью со счётом 1:1.
Таким образом, «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» (32) продолжает лидировать в чемпионате.
Ранее матч «Зенит» — «Краснодар» установил рекорд посещаемости сезона РПЛ.