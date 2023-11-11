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«Краснодар» не обыгрывает «Зенит» 11 матчей подряд

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«Краснодар» не смог обыграть санкт-петербургский «Зенит» в 11-й раз подряд.

Из 11 последних матчей между командами четыре завершились вничью, семь раз победу одерживала команда из Санкт-Петербурга.

«Краснодар» обыгрывал «Зенит» 7 апреля 2018 года (2:1).

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и «быками» завершился вничью со счётом 1:1. 

Таким образом, «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Краснодар» (32) продолжает лидировать в чемпионате.

Ранее матч «Зенит» — «Краснодар» установил рекорд посещаемости сезона РПЛ. 

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