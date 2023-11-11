Матч «Зенит» — «Краснодар» установил рекорд посещаемости сезона РПЛ
- РИА Новости
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Игру на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге посетил 46 701 болельщик.
Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе «Зенита» мяч забил Матео Кассьерра (71-я). У «Краснодара» отличился Эдуард Сперцян (63-я).
Таким образом, сине-бело-голубые набрали 30 очков и занимают второе место в турнирной таблице. «Быки» (32) продолжают лидировать в чемпионате.
Ранее за первый тайм матча «Зенит» — «Краснодар» сделали три предложения руки и сердца.