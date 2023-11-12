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«Монако» Головина и «Гавр» Кузяева сыграли вничью в Лиге 1

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«Монако» в гостях сыграл вничью с «Гавром» в матче 12-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Стад Осеан» завершилась со счётом 0:0.

Хавбек команды из Нормандии Далер Кузяев и полузащитник монегасков Александр Головин попали в стартовые составы. Экс-игрок петербургского «Зенита» был заменён на 90-й минуте. Бывший футболист московского ЦСКА провёл на поле весь матч.

Нападающий «Гавра» Самуэль Грандсир не смог реализовать пенальти на десятой добавленной к основному времени минуте матча.

«Монако» (24 очка) занимает третье место в турнирной таблице. «Гавр» (15) располагается на шестой строчке.

Ранее Евгений Алдонин заявил, что Головину будет сложно конкурировать с Килианом Мбаппе в Лиге 1.

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