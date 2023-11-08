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Алдонин считает, что Головину будет сложно конкурировать с Мбаппе в Лиге 1

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал то, что полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в число кандидатов на приз лучшему игроку по итогам октября в чемпионате Франции.
Алдонин считает, что Головину будет сложно конкурировать с Мбаппе в Лиге 1
  • Gettyimages.ru

«Ему будет непросто обойти Мбаппе и Заира-Эмери. Если он продолжит в том же духе, то станет лучшим игроком Лиги 1. Сейчас сложно конкурировать с Мбаппе, он национальный герой, но в октябре Головин был продуктивен», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Союз профессиональных футболистов Франции (UNFP), помимо россиянина, также включил в список игроков «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и Уоррена Заир-Эмери.

У Головина пять голов и две передачи (семь очков по системе «гол + пас») в Лиге 1 сезона-2023/24.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Головин и Арсен Захарян смогли бы заиграть в АПЛ.

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