Макгрегор вернётся в октагон UFC летом 2024 года

Президент UFC Дана Уайт высказался о возвращении ирландского бойца Конора Макгрегора в октагон после длительного перерыва.

«Я вчера разговаривал с Конором. У него всё хорошо, он готов. Если быть реалистами, мы сможем увидеть Макгрегора в октагоне летом 2024 года», — заявил Уайт в интервью Adam's Apple.

В июле 2021 года Макгрегор получил перелом ноги в третьем бою против американца Дастина Порье на 264-м номерном турнире UFC и с тех пор не провёл ни одного поединка.

Всего на его счету 22 победы в 28 боях. Он владел чемпионскими поясами UFC в лёгкой и полулёгкой весовых категориях.

Ранее сообщалось, что Макгрегор раскритиковал лидерство Ислама Махачева в рейтинге UFC P4P.